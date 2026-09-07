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Likya yürüyüşünde yaralanan turist 1 saatlik sedye yolculuğuyla taşındı

Kaş'ta Likya yolunda ayağı burkan Rus turist Viktor K., AKUT, AFAD ve JAK ekiplerince bulunup sedyeyle yaklaşık bir saatte sağlık ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Likya yürüyüşünde yaralanan turist 1 saatlik sedye yolculuğuyla taşındı

Likya yolunda kurtarma operasyonu

Kaza ve ihbar:

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Bayındır Mahallesinde yaşandı. Yanında arkadaşı ile birlikte Likya yoluna giren Rus uyruklu Viktor K. (31) ayağını burkup yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Kurtarma çalışmasının yürütülmesi:

AKUT, AFAD ve JAK timleri tarafından yürütülen çalışmada, ayağı burkulduğu için hareket edemeyen Viktor K. ve arkadaşı bulundu. Ekiplerin bölgedeki ulaşımı ve güvenli tahliye hazırlıkları sonucunda yaralıya müdahale edildi.

Tahliye ve teslim:

Bölgede çadır kurup ekipleri bekleyen Viktor K., sedyeye konularak zorlu arazi koşullarında taşındı. Sedye üzerindeki yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

ANTALYA&#039;NIN KAŞ İLÇESİ BAYINDIR MAHALLESİNDE LİKYA YOLUNDA AYAĞI BURKULAN TURİST , KURTARMA...

ANTALYA'NIN KAŞ İLÇESİ BAYINDIR MAHALLESİNDE LİKYA YOLUNDA AYAĞI BURKULAN TURİST , KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNUP SEDYE İLE AŞAĞI İNDİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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