Yeni otoyol turizme nefes aldıracak: Antalya-Alanya seyahati 36 dakikaya inecek

Projenin kapsamı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yüzde 30 fiziki gerçekleşme sağlandığını açıkladı. Proje, artan ulaşım talebine yanıt vermek amacıyla planlandı ve tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistlerin bölgeye erişimini hızlandıracak.

Otoyol, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirildi; bunun 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolları olarak planlandı. Ana gövde iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olacak.

Güzergâh ve yapısal unsurlar:

Güzergâh, Serik Kavşağı’ndan başlayıp Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda sona erecek. Projede Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak yer alıyor.

Yapısal elemanlar arasında toplam 5 tünel (toplam uzunluk 4.365 metre) ve 16 viyadük (toplam uzunluk 5.966 metre) bulunuyor. Ayrıca proje kapsamında 14 altgeçit, 5 üstgeçit, 6 köprü ve 47 menfez inşa ediliyor.

Sahadaki ilerleme ve çalışmalar:

Saha raporlarına göre iki tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına geçilmiş; üç tünelde ise kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Viyadüklerde ise 16 yapının 15’inde fore kazık, temel kazı, donatı ve beton işleri sürdürülüyor.

Genel iş programı çerçevesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları paralel yürütülüyor; Bakan Uraloğlu projenin fiziksel ilerleme oranını %30 olarak paylaştı.

Beklenen etkiler:

Uraloğlu, otoyolun açılmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım kaynaklı zaman kayıpları ve maliyetlerde ciddi düşüşler hedefleniyor.

Bakanın verdiği hesaplamaya göre yıllık tasarruf 23,9 milyar lira olarak öngörülüyor; bunun 23 milyar lirası zaman tasarrufu, 900 milyon lira ise akaryakıt tasarrufuna ilişkin. Ayrıca proje sayesinde yıllık 47 bin ton karbon salınımı azaltılacağı ifade edildi.

Ulaştırma yatırımlarının bölge turizmine ve ekonomisine olumlu yansıyacağını vurgulayan yetkililer, önümüzdeki dönemde projenin iş programına uygun şekilde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ANTALYA-ALANYA OTOYOLU PROJESİ KAPSAMINDA YÜZDE 30 FİZİKİ GERÇEKLEŞMEYE ULAŞTIKLARINI BİLDİRDİ.