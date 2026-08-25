Korsan servisler can güvenliğini gölgeliyor: TŞOF'tan velilere uyarı

TŞOF uyarısı:

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde velilere önemli bir uyarıda bulundu. Yiğiner, eğitime hazırlık sürecinde önceliğin çocukların güvenliği olması gerektiğini belirterek, servis tercihinde titiz davranılması gerektiğini vurguladı.

Neden tehlikeli:

Yiğiner, yetki ve uygunluk belgelerinden yoksun faaliyet gösteren korsan servislerin hem çocukların can güvenliğini tehlikeye attığını hem de yasal yükümlülüklerini yerine getirerek hizmet veren servisçi esnafını haksız rekabete uğrattığını belirtti. Yiğiner, konuyu açıkça şu sözlerle ifade etti: "Gerekli izin ve belgelerden yoksun, hiçbir denetime tabi olmadan faaliyet gösteren korsan servisler; çocuklarımızın can güvenliğini tehlikeye atarken, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek alın teriyle çalışan servisçi esnafımızı da haksız rekabete maruz bırakmaktadır."

Velilere pratik öneriler:

Yiğiner, velilerin servis tercihinde yalnızca fiyatı değil, güvenliği, tecrübeyi ve mevzuata uygunluğu esas almaları gerektiğini vurguladı. Velilere şu noktalara dikkat etmeleri önerildi: araçların ruhsatlı olması, gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşıması ve hizmet veren firma veya şoförün denetim mekanizmalarına tabi olması. Yiğiner, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarının ruhsatlı olmasına, gerekli uygunluk ve yetki belgelerini taşımasına mutlaka dikkat etmeliyiz." diyerek kontrolün önemini tekrar etti.

Servisçi esnafına ve öğrencilere mesaj:

Yiğiner, öğrencilere ve servisçi esnafına yönelik iyi dileklerini de paylaştı. Öğrencilere hitaben, "Geleceğimizin teminatı olan sevgili evlatlarımızın yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni ediyor; her birine sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı. Servisçi esnafına ise, "En kıymetli emanetimiz olan çocuklarımızın güvenli ulaşımı için büyük bir sorumluluk üstlenen tüm servisçi esnafımıza kazasız, belasız, hayırlı işler diliyorum. 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve servisçi esnafımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde seslendi.

Yiğiner'in uyarısı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hem velilerin hem de yetkililerin ortak dikkati gerektiren bir çağrı niteliğinde. Velilerin bilinçli seçimleri ve denetimlerin etkinliği, çocukların okula güvenle gidip gelmelerinde belirleyici olacak. Bu nedenle belgeli, denetimli ve mevzuata uygun hizmet veren servislerin tercih edilmesi, hem çocukların güvenliği hem de esnafın hakkaniyetli rekabet ortamı açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER