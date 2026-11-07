Köklerine dönüş: Kızılcahamam pirinci 40 yıl sonra tarlada

Kızılcahamam pirinci yeniden tarlada:

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan Kızılcahamam Pirinci, yerel yönetimin öncülüğünde düzenlenen çalışmalarla toprakla buluşturuldu. Çeltikçi Mahallesi'nde başlatılan ekimlerle geleneksel üretim canlandırılırken, bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Ekim ve üretim süreci:

Proje ilk etapta 2025 yılında 10 dekar alanda başladı; bir yıl içinde uygulamalar genişletilerek 2026'da üretim alanı 50 dekara çıkarıldı. Çalışmalarda modern sulama yöntemleri kullanılarak su yönetimi ve verimliliğin artırılması amaçlandı. Üreticiler, uzun yılların ardından tekrar ekime başlamanın getirdiği umutla tarlalara geri döndü.

Tanıtım programı ve yerel katılım:

Yeniden üretime başlayan pirinç, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen görkemli bir tanıtım programıyla kamuoyuna sunuldu. Programa Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe protokolü, mahalle muhtarları, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, ilçede yetişen pirinçten hazırlanan pilav ziyaretçilere ikram edildi.

Belediyenin hedefleri ve bölgesel anlamı:

Başkan Süleyman Acar, projenin yalnızca tarımsal üretim olmadığını, ilçenin geçmişiyle geleceği arasında köprü kurma çabası olduğunu vurguladı. Acar, "Bugün Kızılcahamam’ımız adına tarihi bir mutluluk yaşıyoruz" sözleriyle çalışmanın kültürel ve ekonomik önemine dikkat çekti. Belediye, üretimi sürdürülebilir hâle getirerek ilçeye özgü bir tarımsal marka oluşturmayı ve çiftçilere yeni gelir kaynakları sağlamayı amaçlıyor.

Yerel ölçekte yeniden başlayan pirinç üretimi, tarımsal çeşitliliğin artırılması, kırsal ekonominin desteklenmesi ve bölgenin kimliğinin zenginleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kızılcahamam yönetimi, projenin yaygınlaştırılması ve üreticinin desteklenmesi için çalışmalara devam edeceğini bildirdi.

Kızılcahamam’da 40 yıllık hasret sona erdi: Ata topraklarında pirinç yeniden hayat buldu