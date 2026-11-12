Kollarını kaybetti ama sınırlarını aşan sporcu ve ressam Yusuf Akgün gençlerle buluştu

Iğdır programı:

Iğdır Valiliği’nin davetiyle memleketine gelen milli sporcu ve ressam Yusuf Akgün, kentte düzenlenen üç günlük motivasyon seminerlerinin açılışını yaptı. Küçük yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Akgün, öğrencilerle buluşmasında hem kişisel hikâyesini hem de spor, sanat ve tasarım alanındaki deneyimlerini paylaştı. Programda ilkokuldan liseye kadar farklı yaş gruplarıyla ayrı oturumlarda bir araya gelindi.

Akgün, konuşmasında hayatın zorluklarına rağmen hedef belirlemenin ve disiplinin önemini vurguladı. Yaklaşık 18 yıl çocuk esirgeme kurumunda kaldığını belirten sporcu, bu süreçte spor ve sanatla ilgilenmesinin kariyer yolunu şekillendirdiğini anlattı. Üniversite eğitimini Tasarım ve Mühendislik Fakültesi'nde tamamladığını söyleyen Akgün, mezuniyet sonrasında çeşitli projelerde görev alarak yeteneklerini uygulama fırsatı bulduğunu ifade etti.

savunma sanayisine katkısı:

Yerli ve milli savunma sanayisi projelerinde yer alma sürecini de öğrencilerle paylaşan Akgün, TUSAŞ bünyesindeki çalışmalara katıldığını, Aksungur İHA ve SİHA projelerinin dış desenleme çalışmalarında görev aldığını belirtti. Akgün, dönemin TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in katkılarıyla Millî Muharip Uçak KAAN projesine dâhil olduğunu, KAAN’ın dış desenleme çalışmalarında yer alıp projenin tanıtım yüzlerinden biri olarak görev yaptığını aktardı.

Bu deneyimi, Akgün için tasarım ve mühendislik alanındaki çalışmaların somut bir yansıması olarak tanımlamak mümkün. Öğrencilerle paylaşırken yerli üretim ve tasarımın gençlere sunduğu mesleki olanaklara dikkat çekti ve bu alanda çaba göstermenin gurur verici olduğunu söyledi.

öğrencilere yol gösterici mesajlar:

Akgün, gençlere yönelik temel mesajını sık sık yineledi: kendi hayatımızı kendimiz yönetiyoruz. Hayat şartları, maddi imkânlar veya kültürel farklılıklar ne olursa olsun bireylerin kendi kararlarını alarak bağımsız bir gelecek kurabileceklerine vurgu yaptı. Alınacak kararların başkalarına muhtaç etmeyecek tercihler olması gerektiğini söyleyerek motivasyon ve kararlılığın önemini anlattı.

Seminerlerde öğrencilerin yönelttiği sorulara da yanıt veren Akgün, zor zamanlarda motivasyonunu nasıl koruduğunu şu önerilerle özetledi: Sosyal faaliyetlere yönelmek, doğayla vakit geçirmek, bir fidan dikmek ve toprakla uğraşmanın rahatlatıcı etkisinden yararlanmak. Ayrıca huzurevleri, çocuk evleri ve ihtiyaç sahiplerine yönelik ziyaretlerin bireylere farklı bir bakış kazandırdığını belirtti.

Programı davet ederek gençlerle buluşmasını sağlayan Vali M. Fırat Taşolar’a teşekkür eden Akgün, Valinin gençlerin zeki ve çalışkan olduğunu ancak motivasyon ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade ettiğini aktardı. Akgün, seminerlerin bilgi, motivasyon, beceri ve hedef belirleme konularında öğrencilere katkı sunmasını dilediğini belirtti.

Gençlere kendilerine inanmaları, mücadeleden vazgeçmemeleri ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri çağrısında bulunan Akgün, paylaşıma ve çevreye katkıya dayalı bir yaşamın hem bireysel hem toplumsal anlamda kazandıracağı değerleri vurguladı. Seminerler, öğrencilerin kişisel hedef belirleme süreçlerine ışık tutmayı ve yerel gençlerin motivasyonunu artırmayı amaçladı.

IĞDIR VALİLİĞİ'NİN DAVETİYLE KENTE GELEN MİLLİ SPORCU VE RESSAM YUSUF AKGÜN, ÖĞRENCİLERLE ÜÇ GÜN SÜRECEK MOTİVASYON SEMİNERLERİNDE BULUŞTU.