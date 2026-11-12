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Üniversite ve belediye ortaklığında otizm için sürdürülebilir hizmet protokolü

MSKÜ ve Fethiye Belediyesi, OSB'li bireylerin sosyal uyum, bağımsız yaşam ve istihdamını artırmak için Niyazi Mete Otizm Parkı'nda ortak çalışmalar başlattı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversite ve belediye ortaklığında otizm için sürdürülebilir hizmet protokolü

Üniversite ve belediye ortaklığında otizm için sürdürülebilir hizmet protokolü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Fethiye Belediyesi arasında, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Rektörlük binasında düzenlenen törende MSKÜ Engelsiz Kampüs Birimi de hazır bulundu ve protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından imzalandı.

protokolün hedefleri:

İş birliği çerçevesinde, Fethiye Belediyesi bünyesindeki Niyazi Mete Otizm Parkı ile üniversitenin akademik birikimi bir araya getirilerek OSB'li bireylerin sosyal uyum, bağımsız yaşam, istihdam ve genel yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel, sosyal ve uygulamalı çalışmalar yürütülecek. Protokol, hizmet odaklı yaklaşımlar ile eğitim, terapi ve istihdam desteklerinin entegrasyonunu hedefliyor.

uygulama ve sürdürülebilirlik:

Taraflar, belediyenin saha kapasitesi ile üniversitenin araştırma ve uzmanlık kaynaklarını eşleştirerek sürdürülebilir hizmet modelleri geliştirecek. Bu modeller, OSB'li bireyler ve ailelerine yönelik uzun vadeli destek mekanizmaları oluşturmayı; pilot uygulamalar aracılığıyla etkinlik ve erişilebilirliği ölçmeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Turhan Kaçar protokolün Muğla ve Fethiye için hayırlı olmasını dileyerek, üniversitelerin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı. İmzalanan iş birliği, yerel yönetim ile akademinin ortak sorumluluk alarak dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri güçlendirme yönündeki somut adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) İLE FETHİYE BELEDİYESİ ARASINDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) İLE FETHİYE BELEDİYESİ ARASINDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU (OSB) OLAN BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİLİMSEL, SOSYAL VE UYGULAMALI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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