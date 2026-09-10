Kolluk işbirliğinde yeni adım: TÜRKPOL önerisi öne çıktı

Astana toplantısında yeni iş birliği vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı’nda, teşkilat içinde güvenlik ve suçla mücadele alanında daha güçlü mekanizmalar kurulması gerektiğini vurguladı. Çiftçi, toplantı gündeminde terörle mücadele, siber suçlar, düzensiz göç ve kolluk eğitimi gibi başlıkların öne çıktığını kaydetti.

TÜRKPOL önerisi:

Toplantıda teklif edilen TDT Suçla Mücadele Konseyi’nin, kolluk eğitimi, mevzuat paylaşımı ve kapasite gelişimi gibi alanlarda 'güçlü bir çatı' oluşturacağı belirtildi. Çiftçi, konseyin kurucu anlaşma metnine ilişkin ilk teknik toplantının 14 Temmuz 2026 tarihinde çevrim içi yapıldığını hatırlatarak; bu yapı kapsamında aranan şahısların tespitine yönelik ortak bir mekanizmanın kurulabileceğini ifade etti. Bakan Çiftçi, mekanizmanın ilerleyen dönemde EUROPOL ve ASEANAPOL benzeri bir yapıya dönüşebileceğini söyleyerek bunun 'TÜRKPOL' (Türk Devletleri Kolluk İşbirliği Ajansı) adıyla anılabileceğini açıkladı.

Operasyon ve yakalama verileri:

Çiftçi toplantıda, Türkiye'nin suçla mücadeledeki somut sonuçlarını da paylaştı. Bakanın verdiği rakamlara göre bu yıl içinde 18’i uluslararası olmak üzere toplam 557 organize suç örgütüne yönelik bin 568 operasyon gerçekleştirildi; bu örgütlerin 78’i zehir tacirleri olarak tanımlandı. Ayrıca yalnızca 2026 yılında 177 bin siber devriye ve 4 bin 210 siber operasyon yapıldığını, bunun sonucunda 58 bin 247 yasa dışı bahis ve kumar sitesinin erişime kapatıldığını söyledi. Çiftçi, Interpol kanalıyla kırmızı bülten ve difüzyon ile aranan 409 şahsın yakalandığını ve toplam 657 şahsın ülkeye getirilerek adalete teslim edildiğini açıkladı.

Terör, göç yönetimi ve bölgesel dayanışma:

Bakan konuşmasında terörle mücadeleye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmaların altını çizdi ve şunları ifade etti: 'Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta terör ve yeni nesil organize suç örgütleri olmak üzere, her türlü suç ve güvenlik tehdidiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz.' Çiftçi ayrıca PKK’nın 12 Mayıs 2025’te silah bırakma ve kendini feshetme kararına, 18 Ağustos 2026’da yürürlüğe giren Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a ve 25 Ağustos’ta PYD/YPG’nin kendini feshetmesine değinerek, terörle mücadelenin yurt dışı bağlantılarının kesilmesinin önemine dikkat çekti.

Göç yönetimi gündeminde ise Çiftçi, Türkiye’nin düzensiz göç için transit ve hedef ülke olma durumunu ulusal gayretler ve uluslararası iş birliğiyle geride bıraktığını belirtti. Bakan, bu yıl 4 bin 777 operasyonda 8 bin 612 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi ve düzenli göç kapsamında üye ve gözlemci ülke vatandaşlarına kolaylıklar sağlandığını aktardı. Ayrıca teşkilat üyesi ülkelerin havalimanlarında vatandaşlara özel pasaport alanları oluşturulması projesine destek verileceğini bildirdi.

Toplantının sonuç ve beklentileri:

Çiftçi, TDT içinde imzalanan ve imzalanması planlanan hukuki metinlerin iş birliğinin bağlılığını güçlendirdiğini belirtti. Kurucu Anlaşma’nın bir sonraki toplantıda imzalanmasının hedeflendiğini ve 4’üncü toplantıya Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını duyurdu. Bakan, toplantıda gözlemci ülke olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan’ın katılımının teşkilata güç kattığını da vurguladı.

Konuşmasını Kazakistanlı şair Mağjan Jumabay’ın 'Uzaktaki Kardeşime' eserine atıfta bulunarak sürdüren Çiftçi, 'Bugün büyük şairin de umut ettiği gibi, geçmişin zorlu günlerinden daha uzak ve birbirimize daha yakınız' sözleriyle bölgesel dayanışmanın önemine işaret etti ve TDT Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev dahil mevkidaşlarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı’nda, TDT Suçla Mücadele Konseyi’nin her türlü suçla mücadele dahil olmak üzere birçok alanda iş birliği için güçlü bir çatı teşkil edeceğine işaret ederek, söz konusu mekanizmanın "TÜRKPOL" (Türk Devletleri Kolluk İşbirliği Ajansı) adını alabileceğini açıkladı. Bakan Çiftçi ayrıca, "Bu yıl içerisinde, 18’i uluslararası olmak üzere; toplam 557 organize suç örgütüne yönelik bin 568 operasyon gerçekleştirdik. Sadece 2026 yılında 177 bin siber devriye ve 4 bin 210 siber operasyon neticesinde, 58 bin 247 yasa dışı bahis ve kumar sitesini erişime kapattık. Kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 657 şahsı da ülkemize getirdik ve adalete teslim ettik" dedi.