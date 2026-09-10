Geleneksel sporlar Sultangazi'de gençlerle can buldu

Festivalde mücadele ve kültürel program:

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı, Geleneksel Sporlar Festivali kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Mas güreşi Türkiye Şampiyonası final ve ödül töreni burada gerçekleştirildi; etkinlikte ayrıca halat çekme branşında da kıyasıya maçlar oynandı. Toplamda 33 ilden 700 sporcu gençler, dereceye girebilmek için ter döktü.

Program açılışında Kazak Türkleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Ataç yönetimindeki Shanyrak Etno Müzik Topluluğu sahne alarak Türk dünyasından eserler seslendirdi. Müzik ve mücadele bir arada ilerleyen organizasyonda final müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Sultangazi'nin spor vizyonu:

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçenin aldığı unvanın organizasyonlara yansımasına vurgu yaptı. Dursun, Sultangazi 2026 Avrupa Spor Şehri olarak seçildiğini ve bu unvanı Avrupa'da 21 şehrin taşıdığını belirtti. Başkan Dursun, unvanın bir ilçe belediyesi tarafından ilk kez taşındığını vurgulayarak, hedeflerinin gençleri spor aracılığıyla bir arada tutmak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Başkan Dursun ayrıca 13 Eylül'de düzenlenecek bir başka organizasyonun müjdesini verdi: Uluslararası Karakucak Şampiyonasına yaklaşık 15 ülkeden 200 civarında güreşçinin katılmasının beklendiğini belirtti. Dursun, geleneksel sporların gençler arasında yeniden önem kazandığını ve bu ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Geleneksel sporların aktarımı ve mesaj:

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, etkinliğin amacını gençlere geçmişle olan bağlarını güçlendirmek ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek olarak özetledi. Turus, "33 ilden 700 sporcumuz var" diyerek katılımcı yoğunluğunu özetledi ve halat çekme ile mas güreşinin hem güç hem de teknik gerektiren yönlerine dikkat çekti.

Turus, geleneksel sporların nesilden nesile aktarılmasının önemine işaret ederek, "Geleneğine sahip bir millet, geleceğine de sahip demektir" değerlendirmesinde bulundu. Festivalin bir şenlik havasında geçtiğini belirten yetkililer, etkinliğin sporun yanı sıra kültürel mirası canlı tutma işlevi gördüğünü vurguladı.

Organizatörler ve yetkililer, festivalin biçimsel başarılarının yanında toplumsal hedeflere hizmet etmesini öncelikli tuttuklarını, gençlerin sporla buluşmasının hem fiziksel gelişim hem de sosyal bağların güçlenmesi açısından önemli olduğunu ifade ettiler.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL SPOR FESTİVALİ KAPSAMINDA 33 İLDEN 700 SPORCU BİR ARAYA GELDİ. MAS GÜREŞİ VE HALAT ÇEKME BRANŞLARINDA MÜCADELE EDEREK DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.