Kolonyayla oyun faciaya dönüştü: çocuk yüzünden yaralandı

olayın gelişimi:

Adıyaman merkeze bağlı Ataköy'de meydana gelen olayda, yaklaşık 9 yaşındaki Mahmut E. A. ile yanında bulunan bir arkadaşı, poşete doldurdukları samanlara kolonya döktü. İki çocuğun poşeti ateşe vermesiyle kısa süre içinde ani parlama yaşandı ve bu sırada Mahmut E. A. yüzünden yaralandı.

sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mahmut E. A.'yı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun yüzünde yapılan muayenede 2. derece yanık olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

ADIYAMAN’DA YAŞI KÜÇÜK ARKADAŞ, POŞETE DOLDURDUKLARI SAMANLARA KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERMESİ ANİ PARLAMA SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.