Dolar 49,1530 +0,09%
Euro 55,0814 -0,33%
Bist 12.435,78 +1,35%
Altın Gram 6.577,70 +0,00%
EUR/USD 1,1203 -0,48%
Brent Petrol 101,71 -0,53%
--°

Komando eğitimleriyle somalili personelin saha yetenekleri güçlendirildi

MSB, 17 Ağustos-24 Eylül tarihlerinde 8’inci Komando Eğitim Tugayı'nın Somalili personele çeşitli askeri eğitimler verdiğini açıkladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Komando eğitimleriyle somalili personelin saha yetenekleri güçlendirildi

8’inci Komando Eğitim Tugayı'nda somalili personele verilen eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre 17 Ağustos-24 Eylül tarihlerinde 8’inci Komando Eğitim Tugayı Komutanlığı Somalili misafir askeri personele çeşitli alanlarda eğitimler verdi.

Eğitim başlıkları:

Paylaşımda verilen eğitim listesi şu şekilde belirtildi: Helikopter İnme ve Binme, Askeri Dağcılık, İlk Yardım, Mayın/EYP, Mekanik Nişancılık, Türkçe Dil, TBE/SBE ve Kick Boks Eğitimleri.

Vurgu ve amaç:

Bakanlığın paylaşımında yer alan ifadeye göre 17 Ağustos-24 Eylül, eğitimde tecrübe, sahada güçlü iş birliği, programın hem eğitim içeriğine hem de ortak saha çalışmasına vurgu yaptığını gösteriyor.

MSB, uygulanan eğitim programının kapsamını ve süresini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 17 AĞUSTOS İLE 24 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 8&#039;İNCİ KOMANDO EĞİTİM...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), 17 AĞUSTOS İLE 24 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA 8'İNCİ KOMANDO EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI TARAFINDAN, SOMALİLİ MİSAFİR ASKERİ PERSONELE ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER VERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor
images

Bölgesel ilaç üretiminde yeni merkez: Bakü'de 401 milyon liralık tesis açıldı
images

Kayseri'nin vakıf camiası İlim Yayma Cemiyeti başkanı Oğuz Memiş'i uğurladı
images

Üreten Sağlık tesis ağı ve cihazlarıyla sağlıkta üretimi hızlandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çatıdan düşen 28 yaşındaki işçi son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe tarihine adını yazdıran Ilie Datcu anılıyor

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip