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Afyonkarahisar'da bir haftada 10 cinayet: tüm vakalar tüfekle işlendi

Afyonkarahisar'da 5-12 Kasım aralığında 10 kişi öldü; tüm cinayetler tüfekle işlendi, sorumluluk 9 jandarma, 1 polis bölgesinde, vakalar ülke gündeminde.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da bir haftada 10 cinayet: tüm vakalar tüfekle işlendi

Afyonkarahisar'da bir haftada yaşananlar:

Afyonkarahisar'da 5-12 Kasım tarihleri arasında toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiği cinayetler kamuoyunda geniş yankı buldu. Ortak özellik olarak vakaların tamamının tüfekle işlendiği belirtildi.

5 Kasım vakası:

5 Kasım'da ülke gündemine oturan olayda, Arif Sefa Ö. adlı kişi pompalı tüfekle yaklaşık 50 kilometrelik yol güzergahında 8 kişiyi öldürdü. Olayın boyutu ve saldırı biçimi geniş çaplı tartışma yarattı.

Diğer vakalar ve ortak noktalar:

9 Kasım'da Işıklar beldesinde, Aykut K. kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından, alacak verecek meselesi gerekçesiyle tüfekle vurularak öldürüldü. Kentte dün Çobanlar ilçesinde ise çocukları arasında daha önce kavga çıktığı ve aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında yeniden gerginlik yaşandı; iddialara göre 17 yaşındaki A.Ç., bu anlaşmazlık nedeniyle çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurarak öldürdü.

5-12 Kasım aralığında meydana gelen bu olaylarda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin 9'unun jandarma, 1'inin ise polis bölgesinde işlendiği bilgisi paylaşıldı. Vakalar hem yerel hem de ulusal kamuoyunda tartışma konusu olurken, olayların ortak silah kullanımı öne çıktı.

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 10 CİNAYETİN İŞLENDİĞİ AFYONKARAHİSAR’DA YAŞANAN ÖLÜMLER KAMUOYUNDA GENİŞ...

SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 10 CİNAYETİN İŞLENDİĞİ AFYONKARAHİSAR’DA YAŞANAN ÖLÜMLER KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI BULURKEN, İŞLENEN CİNAYETLERİN ORTAK YANI İSE TAMAMININ TÜFEKLE İŞLENMESİ OLDU. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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