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Komyshuvakha'da yardım için toplananların bulunduğu okul hedef alındı: 24 ölü

Komyshuvakha'da insani yardım dağıtımı için kullanılan okula yapılan hava saldırısında DSNS'ye göre 24 kişi öldü; enkaz altında kayıplar var.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Komyshuvakha'da yardım için toplananların bulunduğu okul hedef alındı: 24 ölü

Hava saldırısının hedefi ve can kaybı:

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Komyshuvakha köyünde insani yardım dağıtımı için kullanılan okula düzenlenen hava saldırısında, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından bildirildiğine göre 24 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ölüler arasında 2'si arama kurtarma görevlisi bulunduğu belirtildi.

Zelenskiy'in açıklaması:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olayın iki aşamada gerçekleştiğini aktardı: önce yardım dağıtımı için kullanılan okula saldırı düzenlendi, ardından insanların toplandığı sığınağa yönelik ikinci saldırıda doğrudan 9 bomba atıldığı bildirildi.

Zelenskiy, "Ruslar, Komyshuvakha’da yaşamaya devam eden bölge sakinlerinin her hafta tam da orada yardım aldığını bilmiyor olamaz. Bu saldırı, Rusya’nın gerilimi azaltmak ya da gerçek anlamda adaleti sağlamak istemediğinin bir başka kanıtı" dedi.

Kayıplar, kurtarma çalışmaları ve belirsizlik:

Zaporijya Belediye Başkan Vekili Regina Kharchenko, saldırıda 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Zaporijya polisi, polis ekiplerinin ve kurtarma görevlilerinin enkaz altında kaldığı düşünülen bölge sakinlerine ulaşmak için çalışma yürüttüğünü bildirdi.

Olayın ardından bölgede hem arama-kurtarma faaliyetleri hem de kayıplara ilişkin bilgi toplama çalışmaları sürüyor; resmi rakamlar ile kayıplar arasında henüz tam bir uyum sağlanmamış durumda.

RUSYA UKRAYNA’DA İNSANİ YARDIM DAĞITIMI YAPILAN OKULU VURDU: 24 ÖLÜ

RUSYA UKRAYNA’DA İNSANİ YARDIM DAĞITIMI YAPILAN OKULU VURDU: 24 ÖLÜ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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