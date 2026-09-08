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Konacık'ta 3 kadını takip ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde üç kadının taciz ve takip edildiği ihbarı üzerine gözaltına alınan 27 yaşındaki Ö.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:21

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Konacık'ta 3 kadını takip ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde üç kadının taciz edildiği iddiasıyla gelen ihbarlar üzerine emniyet birimleri harekete geçti. İhbarlarda, şüphelinin kadınları takip ettiği ve bazı durumlarda evlerine girmeye çalıştığı belirtildi.

ihbar ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir kadın kendisini takip eden bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Aynı mahallede iki kadının daha söz konusu şahıstan şüphelendiği ve takip edildiği yönünde ihbarda bulunduğu öğrenildi.

soruşturma ve tutuklama:

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışma başlattı ve zanlının 27 yaşındaki Ö.V. olduğunu tespit etti. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi; mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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