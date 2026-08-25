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Konteynerlere ikinci hayat: Yunusemre'de kaynaklar geri dönüştürülüyor

Yunusemre Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerlerini parçalarına ayırıp tekerlek ve kulpları yeniden değerlendiriyor; yaklaşık yüzde 90'ı yenilendi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Konteynerlere ikinci hayat: Yunusemre'de kaynaklar geri dönüştürülüyor

yunusemre'de konteynerler yenileniyor:

Yunusemre Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kullanım ömrünü tamamlayan çöp konteynerleri hurdaya çıkarmak yerine onarım ve parça değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. İlçenin farklı noktalarından toplanan konteynerler, yeniden kullanılabilir parçalar açısından ayrıntılı şekilde inceleniyor.

yenileme süreci ve uygulama:

Çalışmalarda tekerlek, kulp ve benzeri kullanılabilir parçalar titizlikle ayrılıyor ve yeni konteynerlerin üretiminde, montajında yeniden kullanılıyor. Bu yöntemle hem malzeme israfı azaltılıyor hem de belediye kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda konteynerlerin yaklaşık yüzde 90'ı yenilenerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

tasarruf ve çevresel kazanımlar:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, uygulamanın hem ekonomik hem çevresel etkilerine dikkat çekerek, "Yunusemre Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken elimizdeki her kaynağı en verimli şekilde kullanmaya önem veriyoruz. Kullanım ömrünü tamamlayan konteynerlerimizi doğrudan atmak yerine, yeniden kullanılabilecek parçalarını değerlendiriyoruz. Tekerlek, kulp ve benzeri malzemeleri yeniden kullanarak hem israfın önüne geçiyor hem de belediyemizin kaynaklarını koruyoruz" dedi.

Balaban ayrıca, "Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Yunusemre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Yunusemre halkı her şeyin en iyisine layıktır. Biz de hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle projenin devam edeceğini vurguladı.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ HURDAYA AYIRMAK YERİNE...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ÇÖP KONTEYNERLERİNİ HURDAYA AYIRMAK YERİNE KULLANILABİLİR PARÇALARINI YENİDEN DEĞERLENDİREREK YENİLİYOR. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA KONTEYNERLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 90’I YENİLENEREK VATANDAŞLARIN KULLANIMINA SUNULDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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