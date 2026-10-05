Kontrolden çıkan otomobil takla attı, alevler aracı hurdaya çevirdi

Olay yeri ve gelişim:

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Mevlütler Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Devrilmenin ardından araç, sürücünün araçtan çıkmasının ardından kısa sürede alev aldı.

Müdahale ve can güvenliği:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti. Yangın söndürülürken olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Sürücünün araçtan ayrılması, daha ciddi yaralanmaların önüne geçti.

Soruşturma ve uyarılar:

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın oluş şekli nedeniyle sürücünün hataları ve yol koşulları üzerinde inceleme yapıyor. Ayrıca trafik güvenliği ve hız kontrolü konularında sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

DENİZLİ’NİN ACIPAYAM İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK KAZA YAPAN BİR OTOMOBİL KISA SÜREDE ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA ŞANS ESERİ CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI.