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Kontrollü patlatma uygulamaları Adıyaman-Çelikhan'da trafikte yoğunluğa yol açıyor

Adıyaman-Çelikhan karayolunda yol yapım çalışmaları kapsamında yapılan kontrollü patlatmalar, yolun kapatılmasına ve uzun araç kuyruklarına yol açıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kontrollü patlatma uygulamaları Adıyaman-Çelikhan'da trafikte yoğunluğa yol açıyor

Kontrollü patlatmalar Adıyaman-Çelikhan yolunda trafik akışını etkiliyor

Adıyaman-Çelikhan karayolunda yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlatmalar, ulaşımda kesintilere ve uzun araç kuyruklarına neden oluyor. Çalışmaların yürütüldüğü güzergah, bölge trafiğinde sık sık duraklamalara sahne oluyor.

Çalışmanın uygulaması:

Patlatmalar Palanlı Köyü yakınlarında yapılıyor ve güvenlik gerekçesiyle ilgili bölüm trafik için kapatılıyor. Kapanma sırasında hem araçların hem de yayaların geçişine izin verilmiyor. Patlatma sonrası yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından güzergah yeniden trafiğe açılıyor.

Bu uygulama güvenlik odaklı yürütülse de, temizleme ve güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar alınan süreler nedeniyle beklemeler uzuyor. Yetkililer, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildiriyor.

Sürücü ve yerel halkın görüşleri:

Bölgedeki vatandaşlar yol çalışmalarını desteklediklerini belirtiyor ancak patlatmaların trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılmasının daha uygun olacağını vurguluyor. Uzun kuyruklar özellikle mesai saatlerinde ve gün içindeki yoğun dönemlerde sürücüler için ek zaman kaybına yol açıyor.

Yetkililerden gelen bilgiye göre, çalışmalar tamamlandığında yolun daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor; ancak şu an için güzergâh üzerindeki kısa süreli kesintiler trafik yoğunluğunu artırıyor.

Özetle, Palanlı Köyü yakınlarındaki kontrollü patlatmalar nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor ve bölge halkı düzenlemelerin trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak planlanmasını talep ediyor.

ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLUNDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN KONTROLLÜ PATLATMALAR YOĞUN...

ADIYAMAN-ÇELİKHAN KARAYOLUNDA YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YAPILAN KONTROLLÜ PATLATMALAR YOĞUN TRAFİĞE NEDEN OLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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