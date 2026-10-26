Konuralp'te kavşağın ortusunda kalan otomobil alev aldı

Konuralp'te istop eden araç alev aldı

Düzce'nin Konuralp Necmi Hoşver Caddesi üzerinde seyir halindeyken kavşağın ortasında istop eden bir otomobil, sürücünün aracı yeniden çalıştırmaya çalışması sırasında motor kısmından alev aldı. Olayda yaralanma bildirilmezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre 81 BD 132 plakalı Tofaş marka otomobili kullanan K.Ç., Düzce Üniversitesi Hastanesi istikametinden Düzce yönüne doğru ilerlerken 550. Kavşak mevkiinde dönüş girişiminde bulunduğu sırada araç istop etti. Kavşağın ortasında kalan otomobili tekrar çalıştırmak isterken, araçtan aniden alevlerin yükseldiği görüldü.

İtfaiye müdahalesi ve yol durumu:

Sürücü ile yolcu D.Z. araçtan hızlıca çıkarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü ve kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olay sonrasında otomobilin kullanılamaz hale geldiği ve yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.

DÜZCE’DE İSTOP EDEN ARACINI YENİDEN ÇALIŞTIRMAK İSTEYEN SÜRÜCÜNÜN ARACI ALEV ALEV YANDI. OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.