Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Dündül Tepesi'nde kurtarma anları:

Tunceli'nin Yeni Mahalle mevkisinde, Dündül Tepesi'nde yaklaşık 70 metre yükseklikte mahsur kalan keçiler için kurtarma çalışması başlatıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, hayvanların güvenli bir şekilde indirilmesi için seferber oldu.

Amatör dağcıların müdahalesi:

Çalışmalara katılan doğasever amatör dağcılar Hasan Yıldız ve Hasan Aksoy, zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak keçilere erişmeyi başardı. Ekip, koordineli çabasıyla keçileri bulundukları noktadan alıp güvenli yere indirdi.

Görüntüler ve teslim:

Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntülerde amatör dağcıların çabası ve vatandaş desteği öne çıktı. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibi Mehmet Kazan'a teslim edildi.

TUNCELİ’DE 70 METRE YÜKSEKLİKTE MAHSUR KALAN LEÇİLER KURTARILDI