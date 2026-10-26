Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Çatı alev aldı

İstanbul Esenler'de, Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, saat 22.30 sıralarında başladı ve kısa sürede çatı bölümünü sardı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

itfaiye müdahalesi ve güvenlik önlemleri

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe ve yaya girişine kapattı. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

görüntüler ve can kaybı bilgisi

Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı; bu bilgi yetkililerce doğrulandı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve alevlerin çatıdaki yayılışı bu kayıtlarda görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili resmi kurumların açıklamaları bekleniyor; ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını ve kontrolleri sürdürdü.

ESENLER’DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI