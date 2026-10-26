Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

Alpu alt geçidinde kaza

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu üzerinde, Alpu Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Y. (50) idaresindeki 26 AH 164 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kaza şans eseri maddi hasarla atlatılırken, kamyonetin kasasındaki marullar yola saçıldı ve çevreye dağıldı.

Ekip müdahalesi ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhtemel bir kazanın daha yaşanmaması amacıyla olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı ve yolu kontrol altına aldı. Yola saçılan marullar ekipler tarafından toplandı.

Yolun temizlenmesi ve soruşturma:

Yan yatan kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

ESKİŞEHİR'DE KONTROLDEN ÇIKAN MARUL YÜKLÜ KAMYONETİN YAN YATTIĞI TRAFİK KAZASI MADDİ HASARLA ATLATILDI.