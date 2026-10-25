Dolar 49,7436 +0,05%
Euro 55,7635 +0,02%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.409,81 -1,29%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

Kızılırmak-Çankırı kara yolunun Yukarıalagöz mevkisinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 25 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 23:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde, Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir pikap çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüler ile bir yolcu yaralandı; ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları:

Elde edilen bilgilere göre, Muhammed Can Aydemir (25) idaresindeki 19 AAN 039 plakalı otomobil ile H.G. (42) yönetimindeki 71 ACD 644 plakalı pikap çarpıştı. Olayda sürücüler ve araçta bulunan yolcu A.H. (41) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale, sevk ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammed Can Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer iki yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı&#039;da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı
images

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü
images

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı
images

Malatya barosunda yeni dönem: Gökhan Ulu başkan seçildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dündül Tepesi'nde zorlu araziyi aşan amatör dağcılar keçileri 70 metreden kurtardı

Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Esenler'de gece saatlerinde çatı yangını çıktı, itfaiye söndürdü

Alpu alt geçidinde marullar yola saçıldı: kamyonet yan yattı

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Kadıköy'de devler ligi sınavı: Fenerbahçe Slavia Prag'ı ağırlıyor

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı