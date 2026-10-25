Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası: genç sürücü yaşamını yitirdi

Kızılırmak-Çankırı kara yolunda trafik kazası

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde, Yukarıalagöz köyü mevkisinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir pikap çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücüler ile bir yolcu yaralandı; ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ayrıntıları:

Elde edilen bilgilere göre, Muhammed Can Aydemir (25) idaresindeki 19 AAN 039 plakalı otomobil ile H.G. (42) yönetimindeki 71 ACD 644 plakalı pikap çarpıştı. Olayda sürücüler ve araçta bulunan yolcu A.H. (41) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale, sevk ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammed Can Aydemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer iki yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankırı'da otomobil ile pikap çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı