Tosya'da hakimiyeti kaybeden araç önce bariyerlere sonra otobüse çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 kara yolu üzerinde İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere çarparak savruldu, ardından aynı yöndeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 37 AEF 717 plakalı otomobili kullanan A.K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bariyerlere çarpmanın ardından savrularak aynı istikamette ilerleyen 29 AU 729 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan N.K. ile sürücü yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine intikal eden 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde inceleme yapılıyor.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ÖNCE BARİYERLERE, ARDINDAN YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPMASI NETİCESİNDE 2 KİŞİ YARALANDI.