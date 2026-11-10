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Konya, Aksaray ve Karaman’da törenlerle atatürk anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında Konya, Aksaray ve Karaman’da düzenlenen törenlerle anıldı; saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Konya, Aksaray ve Karaman’da törenlerle atatürk anıldı

10 Kasım anma törenleri üç ilde eş zamanlı gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde Konya, Aksaray ve Karaman’da düzenlenen resmi törenlerle anıldı. Anıt önlerindeki çelenk koyma merasimleri, sirenlerin çalmasıyla birlikte yapılan saygı duruşları ve İstiklal Marşı ile tamamlandı; ardından kentlerde anma programları devam etti.

Konya: anıt töreni ve kültürel program

Konya’da anma programı Anıt alanında başladı. Konya Valisi İbrahim Akın, askeri ve mülki erkan ile protokol mensupları ve öğrencilerin katıldığı törende Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla beraber 2 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin resmi bölümünün ardından program, Konya Devlet Tiyatrosu’nda öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı etkinliklerle sürdü. Sahne gösterileri ve okunan şiirlerle anma töreni kültürel bir zeminde devam etti.

Karaman: anıt önünde buluşma ve salon programı

Karaman’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Hayrettin Çiçek ve il protokolü ile vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Karaman’daki anma, Piri Reis Kültür Merkezi’ndeki devam programıyla sürdürülerek, anmanın hem açık alanda hem de kapalı mekânda gerçekleşmesi sağlandı.

Aksaray: meydanda tören, bayraklar yarıya indirildi

Aksaray’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törende Vali Murat Duru, il protokolü ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Atatürk Anıtı’na çelenkler konduktan sonra saat 09.05’te sirenler çaldı, katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nda birlik mesajı verildi.

Törende ayrıca göndere çekilen Türk bayrakları yarıya indirildi. Anıt töreninin ardından kentteki anma etkinlikleri ve anma programları ile günün anlam ve önemi vurgulandı.

Tüm programlarda görevli protokol, güvenlik güçleri, öğrenci ve öğretmen katılımı dikkat çekti; anma törenleri saygı ve düzen içinde tamamlandı.

ANIT ALANINDA BAŞLAYAN 10 KASIM ANMA TÖRENİNE KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN, ASKERİ VE MÜLKİ ERKAN...

ANIT ALANINDA BAŞLAYAN 10 KASIM ANMA TÖRENİNE KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN, ASKERİ VE MÜLKİ ERKAN, PROTOKOL MENSUPLARI VE ÖĞRENCİLER KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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