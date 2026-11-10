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Alman ordusu toplumla bağ kurmak için kamuflajlı oyuncak mağazası açıyor

Almanya Silahlı Kuvvetleri, toplumdaki görünürlüğünü güçlendirmek ve askerlik sevgisini artırmak için çevrimiçi mağazasında kamuflajlı oyuncaklar satacak.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Alman ordusu toplumla bağ kurmak için kamuflajlı oyuncak mağazası açıyor

mağaza ve ürünler:

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), askerlik mesleğine ilgi ve sevgiyi artırmak amacıyla çevrimiçi mağazasında çeşitli oyuncak ve günlük kullanım ürünleri satışa sunacak. Satışa çıkacak koleksiyonun öne çıkan parçalarından biri, G95 saldırı tüfeği taşıyan kamuflajlı plastik ördek olarak bildirildi.

Ürünler, Bundeswehr askerlerinin kullandığı kıyafet, araç ve gereçlerden esinlenerek tasarlandı; mağazada logo taşıyan kıyafetler, aletler ve gündelik eşyalara yer verileceği belirtildi.

açılış bilgileri:

Alman Savunma Bakanlığı, çevrimiçi mağazanın resmi açılışını perşembe günü yerel saatle 12.00'de gerçekleştireceğini duyurdu. Mağazanın adresi https://www.bundeswehronlineshop.de/ olarak açıklandı ve internet sitesinde açılışa kalan süreyi gösteren bir geri sayım sayacı yer alıyor.

bakanın değerlendirmesi:

Savunma Bakanı Boris Pistorius, projenin hedefini şu sözlerle ifade etti: "Bizim için bu, markamızı geleneksel reklamcılığın ulaşamadığı yerlere taşıma fırsatı da sunuyor. Alman Silahlı Kuvvetleri bir kez daha toplumda daha sağlam bir şekilde kök salmış durumda. Silahlı kuvvetlere ve misyonlarına bağlılık hisseden herkes için bunu göstermenin artık yeni bir yolu var." Bakanlık, mağazanın toplumla bağı güçlendirerek askerlik mesleğine ilgiyi artırmayı amaçladığını vurguladı.

ALMANYA SİLAHLI KUVVETLERİ (BUNDESWEHR), ASKERLİK MESLEĞİNE OLAN İLGİ VE SEVGİYİ ARTIRMAK...

ALMANYA SİLAHLI KUVVETLERİ (BUNDESWEHR), ASKERLİK MESLEĞİNE OLAN İLGİ VE SEVGİYİ ARTIRMAK, TOPLUMDAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA ÇEVRİMİÇİ MAĞAZASINDA KAMUFLAJLI OYUNCAK ÖRDEK DE DAHİL OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ OYUNCAK ÜRÜNLER SATMAYA HAZIRLANIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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