Konya'da 15 günde binlerce kaçak sigara ve yüzlerce litre alkol ele geçirildi

konya'da jandarmadan 15 günlük kaçakçılık operasyonu:

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde yürüttükleri 15 günlük çalışmada kaçak sigara, tütün ürünleri ve çok sayıda alkollü içki ele geçirdi. Operasyonlar kaçakçılıkla mücadele kapsamında planlı denetimler sonucu gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Jandarma ekiplerinin faaliyetleri sonucunda toplam 2 bin 185 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 80 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 15 adet ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi. Alkollü ürünler arasında ise 838 litre rakı, 116 litre votka, 386 litre viski ve 56 litre etil alkol bulundu.

Ayrıca operasyonlarda 8 adet alkol kiti ile 81 adet sahte veya taklit bandrol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin faturalarının ibraz edilemediği, ürünlerde bandrol ve TAPDK işaretlerinin bulunmadığı kaydedildi.

şüphelilerin durumu ve soruşturma:

Gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele ve suçla mücadele çalışmaları ise sürdürüldü.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin kaynağı ve satış zincirine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti; denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNLÜK ÇALIŞMASINDA KAÇAK SİGARA, TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE YÜZLERCE LİTRE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ, İFADELERİNİN ALINMASININ ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI.