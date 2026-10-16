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Muhtarlara dijital destek: 119 bilgisayarla hizmet hızlanacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlar Günü'nde 119 muhtara bilgisayar dağıtarak mahalle hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesini hedefledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlara dijital destek: 119 bilgisayarla hizmet hızlanacak

Bilgisayar teslimatıyla muhtarlara dijital destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Muhtarlar Günü töreninde söz verdiği şekilde 119 mahalle muhtarına bilgisayarlarını teslim etti. Destek, muhtarların hizmet kapasitesini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tören Şehitkamil Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programa Şehitkamil Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Karaca Ersöz, Gençlik Kolları Başkanı Yakup Beşe, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

muhtarlarla güçlenen yerel yönetim:

Törende konuşan Başkan Yılmaz, muhtarların yerel yönetim ve vatandaş arasındaki işleyişteki önemine dikkat çekerek, "Yerel yönetim ve vatandaşlar arasında en büyük köprü" ifadesini kullandı. Yılmaz, muhtarların mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kuran, beklenti ve sorunları en yakından bilen aktörler olduğunu vurguladı.

Yılmaz ayrıca muhtarları "Her zaman yanınızdayım" sözleriyle destekledi ve ilçede daha mutlu, daha huzurlu bir yaşam için muhtarlarla omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

hizmetlere beklenti ve teşekkürler:

Dağıtılan bilgisayarların, mahallelerdeki idari işlerin hızlanmasına, kayıt ve iletişim süreçlerinin etkinleşmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Başkan Yılmaz, muhtarları "en büyük yol arkadaşları" olarak tanımladı ve ortak akılla hareket ederek hizmetlerin her mahalleye ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Kaymakam Ahmet Odabaş törende yaptığı konuşmada Başkan Yılmaz'ın muhtarlara sağladığı desteği "son derece kıymetli" bulduğunu belirtti ve yapılan bilgisayar desteği için Yılmaz'a teşekkür etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE 119 MAHALLE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE 119 MAHALLE MUHTARINA SÖZÜNÜ VERDİĞİ BİLGİSAYARLARINI TESLİM ETTİ. MUHTARLARIN MAHALLELERDEKİ HİZMETLERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞLARI OLDUĞUNU VURGULAYAN YILMAZ, DAHA MUTLU VE HUZURLU BİR ŞEHİTKAMİL İÇİN MUHTARLARLA OMUZ OMUZA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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