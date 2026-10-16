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Tuzpazarı'nda mahalleyle yüz yüze: külliye çalışmaları ve hayır etkinliği

Erkan Aydın, Tuzpazarı Mahallesi'nde sakinlerle buluştu; cuma namazı sonrası ikramlarda bulundu, hayır yemeğine katıldı ve külliye çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tuzpazarı'nda mahalleyle yüz yüze: külliye çalışmaları ve hayır etkinliği

Tuzpazarı buluşması

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yürüttüğü mahalle programı kapsamında bu haftanın durağı olan Tuzpazarı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İsmail Hakkı Bursevi Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunan Aydın, bölge esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

camide buluşma ve esnaf ziyareti:

Programın devamında, Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen Saruhan tarafından düzenlenen hayır yemeğine katılan Başkan Aydın, tek tek ziyaret ettiği bölge esnafıyla da görüştü. Etkinlik ve ziyaretler sırasında vatandaşların gündelik ihtiyaçları ve talepleri dinlendi.

külliye çalışmaları ve muhtarlık görüşmesi:

Başkan Aydın, Tuzpazarı Mahalle Muhtarı Ferruh Sevimgil ile muhtarlıkta gerçekleştirdiği görüşmede bölgenin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi. İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Aydın, ilçeye kazandırılacak mekanın son işlemlerinin ardından açılacağını vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın açıklamasında şunları söyledi: Bursaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Gürmen Saruhan’ın düzenlediği hayır yemeğine katıldık. Her cuma bir mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Külliyesi’nin yeni hizmet binasında çok az bir işimiz kaldı. Kalan işlemleri tamamladıktan sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm çalışmaların tamamlandığı, gerekli izinlerin alındığı güzel bir mekanı ilçemize kazandırmış olacağız. İsmail Hakkı Tekkesi, Bursa için önemli bir yere sahip. Biz de bu kıymetli mekana elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.

OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEYEREK ÇÖZÜM ÜRETMEK VE MAHALLELERİN...

OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEYEREK ÇÖZÜM ÜRETMEK VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA HER HAFTA FARKLI BİR MAHALLEYE ZİYARETLERDE BULUNAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN’IN BU HAFTAKİ DURAĞI TUZPAZARI MAHALLESİ OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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