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Osmaniye'de Bekdemir Çelikler Mahallesi yolunda kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Bekdemir Çelikler Mahallesi yolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'de Bekdemir Çelikler Mahallesi yolunda kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı

Osmaniye'de köy yolunda trafik kazası

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi yolunda, bir hafif ticari araç ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

kaza ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, iki araç çarpışmasının etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu ve araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanlarla hastaneye sevk edildiler.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kazayla ilgili çalışmalara başladı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturma sürdürülüyor.

OSMANİYE&#039;DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ...

OSMANİYE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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