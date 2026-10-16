Osmaniye'de Bekdemir Çelikler Mahallesi yolunda kafa kafaya çarpışma: 3 yaralı

Osmaniye'de köy yolunda trafik kazası

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyü Çelikler Mahallesi yolunda, bir hafif ticari araç ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

kaza ve yaralanma durumu:

Edinilen bilgiye göre, iki araç çarpışmasının etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu ve araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanlarla hastaneye sevk edildiler.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kazayla ilgili çalışmalara başladı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı ve soruşturma sürdürülüyor.

OSMANİYE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.