duruşmada helallik isteyeceğini söyleyen sanığın ifadesi mahkemede gündeme geldi

Duruşmada anlatılan olay sabahı:

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, 13 Ekim 2026 tarihinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir özel harekat polisinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ayrıntıları tanık beyanlarıyla aktarıldı. Toplam 22 sanığın yargılandığı davada, bunlardan 2'si tutuklu bulunuyor.

Tanık T.Ş., olay sabahı uyuduğu sırada duyduğu seslerle uyandığını, dışarıdan ateş edildiğini düşündüğünü ve eşine kapının kurşunlandığını söylediğini anlattı. Eşinin silahını alıp koridora çıktığını, ardından silah sesleri duyduğunu belirtti.

Tanık B.S. ise sabah saat 05.30 sıralarında koridordan kapıya vurulma sesleri duyduğunu, dürbünden baktığında kimseyi göremediğini ve durum üzerine A.Ş.'yi arayarak koridorda hareketlilik olduğunu bildirdiğini ifade etti. B.S., A.Ş.'nin yönlendirmesiyle 112'yi aradığını ve ekip gönderileceği bilgisini aldığını kaydetti.

Emekli emniyet müdür yardımcısının tanıklığı:

Tanık olarak dinlenen emekli emniyet müdür yardımcısı Maksut Güldaş, komşusu A.Ş.'nin panik halinde kendisini aradığını, "evime sıkıyorlar polis gönder, sıkıyorlar" dediğini aktardı. Güldaş, haber merkezini arayarak ekip talebinde bulunduğunu, haber merkezinden olay mahallinde bir polisin vurulduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Güldaş, apartman önünde yaralı halde getirilen polisin ambulansa bindirilmesine yardım ettiğini ve emniyet müdürüyle yaptığı görüşmede yaralı memurun sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptığını belirtti.

Sanığın savunması ve mahkemenin kararları:

Tutuklu sanık A.Ş., tanık ifadelerinin ardından söz alarak yaralanan polis memuru E.K.'dan özür diledi. A.Ş., "Huzurunuzda olay günü yaralanan ve kesinlikle polis olduğunu bilmeden ateş ettiğim E.K.'dan dilerim. Tahliye olur olmaz da kendisinden ve ailesinden helallik istemeye gideceğim" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmada 2 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar hakkındaki adli kontrol kararları ile bir sanık hakkında uygulanan ev hapsi kararı kaldırılırken, tüm sanıklar için yurt dışına çıkış yasakları devam etti.

Duruşmada henüz dinlenmeyen tanık, sanık ve müşteki ifadelerinin alınması ile telefon kayıtlarının incelenmesi gerektiği belirtilerek duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

Not: Haberde geçen isimler, tarihler ve sayısal bilgiler mahkeme tutanaklarına göre aktarılmıştır.

KAYSERİ'DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA AÇTIĞI ATEŞ SONUCU ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN SANIK, YARALADIĞI POLİS MEMURUNDAN ÖZÜR DİLEYEREK, "TAHLİYE OLUR OLMAZ DA KENDİSİNDEN VE AİLESİNDEN HELALLİK İSTEMEYE GİDECEĞİM" DEDİ.