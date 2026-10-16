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Konya'da 15 günlük denetimde jandarma 315 aranan kişiye ulaştı

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-15 Ekim 2026 denetimlerinde 698.037 kişi ve 1.814.924 aracı sorgulayarak hapis ve ifadeye yönelik 315 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da 15 günlük denetimde jandarma 315 aranan kişiye ulaştı

jandarma denetimlerinin kapsamı:

Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttüğü denetimlerde 698.037 kişiyi ve 1.814.924 aracı sorguladı. Yapılan kontroller, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla planlı şekilde gerçekleştirildi.

denetimlerde yakalananların dağılımı:

Aranan şahıslar arasında hapis cezasıyla yakalananlar; 0-5 yıl arası 138 kişi, 5-10 yıl arası 28 kişi ve 10-20 yıl arası 7 kişi olmak üzere toplam 173 kişi olarak kaydedildi. Bunun yanında ifadeye yönelik aranan 142 kişi de yakalanarak işlem yapıldı.

yapılan işlemler ve sonuç:

Toplamda 315 kişi hakkında işlem yapılırken, denetimler kapsamında 83 araç hakkında da işlem gerçekleştirildi. Konya İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetimlerin süreceğini bildirerek kamu düzeninin korunmasına vurgu yaptı.

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNLÜK DENETİMLERİNDE 698 BİN 37 KİŞİ VE 1 MİLYON 814 BİN 924...

KONYA’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 15 GÜNLÜK DENETİMLERİNDE 698 BİN 37 KİŞİ VE 1 MİLYON 814 BİN 924 ARAÇ SORGULANDI. HAPİS CEZASIYLA ARANAN 173 KİŞİ İLE İFADEYE YÖNELİK ARANAN 142 KİŞİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 315 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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