Saimbeyli 106. yaşında: Saim Bey'in mirası mezarı başında anıldı

Saim Bey mezarı başında anıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey için Kozan Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Anmanın geçtiği mekân ve ritüeller:

Tören, Osmaniye'deki Mamure Tren İstasyonu'nda şehit düşen Saim Bey anısına yapıldı; kabri başındaki anmada Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli çevresinde verdiği mücadele vurgulandı. Programda Kur'an tilaveti ve toplu dualarla milli mücadelenin hatırlanması esas alındı.

Katılımcılar ve yerel mesajlar:

Törene Saimbeyli Kaymakamı Nursan Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ile ilçe protokolü katıldı. Başkan Mahmut Dal, Saim Bey'in kabri başında rahmet ve minnetle anıldığını belirterek, ilçede kurtuluş yıldönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise bölgede yazılan kurtuluş destanına dikkat çekerek, vatan için mücadele edenleri yad etti.

Etkinlikler cumartesi günü Ahmet Selçuk İlhan konseri, meşaleli yürüyüş ve çeşitli programlarla devam edecek; ilçede düzenlenen törenler hem anma hem de toplumsal birlik vurgusu taşıyor.

ŞEHİT KAYMAKAM SAİMBEY ANMA PROGRAMINA PROGRAMA SAİMBEYLİ KAYMAKAMI NURSAN YÜCE, BELEDİYE BAŞKANI MAHMUT DAL, KOZAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ATLI, SAİMBEYLİ İLÇE EMNİYET AMİRİ BAŞKOMİSER İBRAHİM BAYKAL, JANDARMA ÜSTEĞMEN SÜLEYMAN AYDIN, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DERNEĞİ BAŞKANI ALİ RUMİ KÜNTAŞ İLE İLÇE PROTOKOLÜ KATILDI.