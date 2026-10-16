İznik'ten fuara güçlü destek: yerli üreticilerle buluşma

İznik heyeti AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin, İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hıştıroğlu ile birlikte Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti. Heyet, fuar alanında faaliyet gösteren İznikli ve Bursalı üreticilerle doğrudan temas kurdu.

fuarda üreticilerle doğrudan temas:

Fuar kapsamında tarım makineleri ve tarım aletleri üreten sanayici ve esnaflarla buluşan Başkan Usta ve heyeti, sergilenen ürünler ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Görüşmeler, üretim kapasitesi, yenilikçi ekipmanların sahadaki uygulanabilirliği ve yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine dair doğrudan geri bildirimlerin alınmasına olanak sağladı.

fuarın ölçeği ve hedefleri:

AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 14-17 Ekim 2026 tarihlerinde düzenleniyor ve organizasyonda 15 ülkeden 1.200'ün üzerinde uluslararası alıcı, yatırımcı ve sektör temsilcisi yer alıyor. Dört gün sürecek etkinlikte 250 bini aşkın ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor; sergide tarım makinelerinden hayvancılık teknolojilerine, sulama sistemlerinden tohumculuğa kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Başkan Usta: 'Tarım aletleri sektöründe faaliyet gösteren İznikli ve Bursalı hemşerilerimizle bir araya gelerek çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulduk. Üretimleriyle ülkemizin tarım sektörüne değer katan tüm sanayicilerimizi ve esnaflarımızı tebrik ediyor, Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın şehrimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum.'

Ziyaretin ardından Başkan Usta ve beraberindeki heyet, fuar katılımcılarına başarı dileklerini iletti. Yerel üreticilerin uluslararası alıcılarla kurduğu temasların ve fuar platformlarının, bölgedeki üretim dinamiklerini güçlendirme ve yeni iş birlikleri yaratma açısından önemli bir fırsat sunduğu belirtildi.

İZNİK BELEDİYE BAŞKANI KAĞAN MEHMET USTA, BURSA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN AGROGREEN BURSA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI’NI ZİYARET EDEREK TARIM ALETLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İZNİKLİ VE BURSALI ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.