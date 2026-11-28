Kaza ve ilk müdahale:

Konya merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, caddeden karşıya geçmek isteyen 45 yaşındaki A.B.'ye seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay yerinden gelen ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerindeki tespitler ve araç bilgileri:

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazaya karışan aracın sürücüsünün Y.B. olduğu ve aracın 42 FU 219 plakalı Tofaş marka olduğu kaydedildi. Sürücü, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin araç olay yerindeki işlemlerin ardından otoparka kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri ve güvenlik uyarısı:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler çevresel deliller ve görgü tanıklarının ifadelerini alıyor. Savcılık talimatıyla yürütülen tahkikat sürüyor. Yetkililer, yoğun caddelerde yaya geçişlerinin güvenliği için sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Kazayla ilgili kesin sebep ve sorumluluk belirlenene dek soruşturmanın devam edeceği, olayla ilgili daha fazla bilgiye yetkililerin yapacağı açıklama sonrası ulaşılabileceği bildirildi.

KONYA’DA CADDENİN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN 45 YAŞINDAKİ KADIN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.