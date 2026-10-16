Konya'da lastik değiştirmek için duran tıra çarpan otomobil tıra saplandı

Konya'da tıra saplanan otomobilde 2 kişi yaralandı

Konya merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, lastiği patlayan bir tırın yol kenarına geçip durmasının ardından arkadan gelen otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilin tırın altına saplandığı bildirildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi alınamayan 42 AAZ 832 plakalı tır, lastiği patladığı için sağ şeride geçerek durdu. O sırada aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AOP 634 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın altına saplandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil, çekici yardımıyla tırın altından çıkarıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında çarpışmanın nedenleri ve olası ihmaller değerlendiriliyor.

KONYA’DA LASTİĞİ PATLAYAN VE DEĞİŞTİRMEK İÇİN DURAN TIRA ARKADAN OTOMOBİL ÇARPTI. FECİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.