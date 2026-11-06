Kasımpaşa erken golle Gaziantep'te 1-0 öne geçti

maçtan özet:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ev sahibi Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
ilk 15 dakikada durum:
Mücadelenin ilk 15 dakikası geride kalırken, konuk ekip Kasımpaşa 1-0 üstünlük sağladı.
Karşılaşma şu an devam ediyor ve skor bu dakikada 1-0 olarak kayıtlara geçti.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SAHASINDA KASIMPAŞA İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI KONUK TAKIMIN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.
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