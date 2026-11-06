Vestel elektronik kârlılığa döndü: üçüncü çeyrekte brüt kâr ve FAVÖK pozitif seyretti

finansal özet:

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladı. Şirketin temmuz-eylül dönemindeki satış gelirleri 24,9 milyar TL olarak gerçekleşti; bu tutar bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 azaldı. Buna karşın kârlılık göstergelerinde dikkat çekici bir iyileşme gözlendi.

İkinci çeyrekte 3,6 milyar TL olan brüt kâr, üçüncü çeyrekte yüzde 52,8 artışla 5,4 milyar TL seviyesine çıktı. Brüt kâr marjı %21,8 olarak kaydedildi; marj, ikinci çeyreğe göre 8 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,7 puan iyileşti.

FAVÖK ve kârlılıktaki dönüşüm:

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), ikinci çeyrekteki eksi 1,4 milyar TL seviyesinden üçüncü çeyrekte 908 milyon TL seviyesine yükseldi. Böylece son üç çeyrekte negatif seyreden FAVÖK yeniden pozitife döndü ve FAVÖK marjı %3,6 oldu. Şirket, satış gelirlerindeki sınırlı gerilemeye rağmen kârlılığı artıran adımların sonuç verdiğini bildiriyor.

yönetim yorumu ve öncelikler:

CEO Gökhan Sığın sonuçları şöyle değerlendirdi: "Vestel Beyaz Eşya’nın ardından Vestel Elektronik’te de üçüncü çeyrek sonuçlarımız, hacim yerine değer ve kârlılığı merkeze alan dönüşüm programımızın somut etkilerini göstermesi açısından önemli. Satış gelirlerimiz önceki çeyreğe yakın seviyede gerçekleşirken brüt kâr marjımızdaki 8 puanlık iyileşme ve FAVÖK’ün yeniden pozitife dönmesi, attığımız adımların doğru yönde olduğunu ortaya koyuyor. Maliyet disiplini, verimlilik ve kârlı büyüme odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Şirket, operasyonel verimlilik ve maliyet yönetimi önlemlerinin devam edeceğini belirtiyor; bu adımların ilerleyen dönem sonuçlarına da olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

ilk dokuz ay ve grup görünümü:

Vestel Elektronik’in yılın ilk dokuz ayındaki net zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı. Grup bünyesindeki Vestel Beyaz Eşya da geçen hafta açıkladığı sonuçlarda üçüncü çeyrek FAVÖK’ünün 1,6 milyar TL ile yeniden pozitife döndüğünü bildirmişti; bu durum grup genelinde kârlılık toparlanmasının sinyallerini veriyor.

VESTEL CEO’SU GÖKHAN SIĞIN