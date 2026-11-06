Erzurum'da akşam bastıran kar cadde ve sokakları kısa sürede beyaza boyadı

Erzurum'da akşam bastıran kar etkili oldu

Erzurum'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. lapa lapa yağan kar, kent merkezindeki cadde ve sokakları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla kaydederek fotoğraf ve video çekti; bazıları yağışı yürüyerek izlemeyi tercih etti.

Kent merkezinde görüntüler:

Yağışın başlamasıyla birlikte yolları kaplayan kar araçların üzerinde hızla birikti ve sürücüler kısa süreli araç temizliği yaptı. Cadde ve sokaklarda ortaya çıkan beyaz örtü, sosyal medyada paylaşılan karelerle kayda geçti.

Vatandaşların yorumları:

Kar yağışını değerlendiren Muhammet Taşkesen, "Herkes ilk defa kar görmüş gibi davranıyor. Burası Erzurum karda yağacak, hepimiz çok zorlular göreceğiz. Erzurum kardan geçilmez" dedi.

Aydın'dan Erzurum'a gelen Mehmet Alper ise "Aydın'dan geldim, 12 yıldır kar görmüyorum. Yani şimdi çok güzel bir hava var burada. Kar yağması erken mi, geç mi bilemedim ama biraz daha erken gibi oldu ama güzel bir şey bence" diye konuştu.

Sezer Akgül de kar yağışının erken başladığını ifade ederek, "Gerçekten kar yağması biraz erken oldu bizim için. Keşke biraz daha geç olsaydı, daha iyi olurdu. Ama soğuklar geldi gerçekten" dedi.

Şehir merkezinde kısa sürede etkili olan kar, günlük yaşamda küçük aksamalara neden olurken vatandaşlara kış manzaraları sundu.

ERZURUM’DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ. ŞEHİR MERKEZİNDE LAPA LAPA YAĞAN KAR, SOKAKLARI KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜRKEN VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARIYLA KAR YAĞIŞINI GÖRÜNTÜLEDİ.