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Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakladı

Konya Selçuklu'da çıkan tartışmada iddiaya göre ilkokul öğretmeni G.T., astsubay eşi A.T.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı; şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakladı

olayın gelişimi:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52) ile astsubay kocası A.T. (48) arasında başlayan sözlü anlaşmazlık büyüdü. Kavga sırasında G.T.'nin eline geçirdiği bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladığı belirtildi.

yaralının sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumuna ilişkin henüz detaylı bir sağlık raporu paylaşılmadı.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve şüpheli G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ve soruşturmanın polis ile savcılık denetiminde devam ettiği bildirildi.

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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