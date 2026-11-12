Konya'da tartışma sonrası öğretmen eşini bıçakladı

olayın gelişimi:

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre bir ilkokulda öğretmen olan G.T. (52) ile astsubay kocası A.T. (48) arasında başlayan sözlü anlaşmazlık büyüdü. Kavga sırasında G.T.'nin eline geçirdiği bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladığı belirtildi.

yaralının sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumuna ilişkin henüz detaylı bir sağlık raporu paylaşılmadı.

polis müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve şüpheli G.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü ve soruşturmanın polis ile savcılık denetiminde devam ettiği bildirildi.

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı