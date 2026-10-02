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Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutuklama

Konya merkezde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 3 şüpheli ve 10 yabancı uyruklu kadın yakalandı; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde yürütülen çalışmada, farklı adreslerde fuhuş yapıldığı ve 3 şahsın yabancı uyruklu kadınlara müşteri temin ederek fuhşa aracılık ettiği belirlendi.

Baskında toplam 10 yabancı uyruklu kadın yakalanarak Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

yasal süreç ve sonuçlar:

Gözaltına alınan 3 şüpheliden bir kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer iki kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilere yönelik işlemler fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan yürütüldü.

Operasyon, kent merkezindeki fuhuş ağlarının tespitine yönelik saha çalışmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi ve emniyetin benzer olaylarda takip ettiği adımların örneğini oluşturdu. Yakalanan yabancı uyruklu kadınların GÖKSEM'e teslim edilmesi, düzensiz göç ve güvenlik süreçlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü gösteriyor.

KONYA&#039;DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ FUHUŞ OPERASYONUNDA, FUHUŞA ARACILIK ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 3...

KONYA'DA POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ FUHUŞ OPERASYONUNDA, FUHUŞA ARACILIK ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 3 ŞÜPHELİ İLE 10 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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