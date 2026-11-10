Konya'nın sesi Antalya'da: Altay COP31'de yerel yönetimlerin etkisini öne çıkardı

Konya COP31 açılışında temsil ediliyor

UCLG Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ilk gününde yoğun bir program gerçekleştirdi. Açılış töreni ve UCLG pavilyonundaki oturumların açılış konuşmalarını yapan Altay, yerel ve bölgesel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü ön plana çıkardı.

UCLG pavilyonunda çok düzeyli eylem çağrısı:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte açılış programına katılan Altay, UCLG Pavilyonu'nda düzenlenen "Yerel Demokrasinin ve Çok Düzeyli Eylemin Güçlendirilmesi" oturumunun açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, iklim mücadelesinde politika yapıcıların ve şehir yönetimlerinin eş zamanlı hareket etmesinin gereğine dikkat çekti ve yerel aktörlerin önceliklerini COP31 platformuna taşıma kararlılığını dile getirdi.

Altay, COP31 Başkanlığı özel temsilcisi olarak üstlendiği görevi şu sözlerle özetledi: "Sorumluluğumuzu, COP31 Başkanlığı ile örgütlü küresel yerel ve bölgesel yönetimler topluluğu arasındaki siyasi bağı güçlendirmeye katkı sunmak olarak görüyorum". Ayrıca ulusal hükümetlerin kaygı ve görüşlerini ağlara aktarma taahhüdünü vurguladı.

Konya standı ve kent projelerinin görünürlüğü:

Açılışların ardından COP31 Yeşil Alan'ın açılışına katılan Altay, Konya'nın tanıtımına ayrılan alanda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının projelerinin sergilendiği Konya standının açılışını gerçekleştirdi. Stantta şehirde yürütülen iklim ve çevre projeleri, veri temelli yaklaşımların önemi ve yeni projeler için yürütülen finansman görüşmeleri ön plana çıkarıldı.

Standın organizasyonunda emeği geçenleri özel olarak teşekkür eden Altay, Türkiye'nin ev sahipliğinin ve hazırlıkların hem mekânsal hem de organizasyonel açıdan ülkeye önemli katkı sağlayacağını belirtti. Altay, ev sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum ve COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan'a teşekkür etti ve "Konya olarak burada da yerimizi aldık ve şehrimizi en güzel şekilde temsil ediyoruz" dedi.

Stant içinde yer alan uygulamalar ve sergiler arasında Konya'nın gastronomisi, Anadolu Medeniyetler Bahçesi, Anadolu Bahçeleri Müzesi ve kafe alanları öne çıkıyor. Özellikle stant alanının fiziksel büyüklüğü olarak ifade edilen 450 metrekarelik alan, şehrin kültürel ve iklim odaklı proje portföyünü ziyaretçilere aktarmaya yönelik hazırlandı.

COP31 Operasyon Yönetimi Koordinatörü Halil Erdoğan da Konya'nın belediyecilikteki model anlayışını öne çıkararak, "Konya'mızın ruhu, maneviyatı ve sesi yine burada" sözleriyle katkılarını takdir etti ve projeleri hayata geçiren Altay'a teşekkür etti.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise açılışın ardından stant ve organizasyona yönelik emeğin gurur verici olduğunu belirtti ve zirvenin ülkeye ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.

Altay, COP31 sürecinin Konya için çok başarılı geçtiğini ifade ederek, UCLG pavilyonunda düzenlenen etkinliklerin yerel yönetimlerin sesini duyurmasına imkan tanıdığını söyledi. Konya standının sadece Büyükşehir Belediyesi'ni değil, üniversiteleri, meslek odalarını ve sivil toplum kuruluşlarını da kapsadığını belirtti ve bu çalışmaların bir veriye ve rapora dönüştürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Program süresince Altay, finansman ve kurumsal iş birlikleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini, iki hafta boyunca Konya'yı ulusal ve uluslararası katılımcılara anlatmayı sürdürerek şehre yeni kazanımlar sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Konuşmasının sonunda COP'un Türkiye'de düzenlenmesinin bir vizyon olduğunu belirten Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a teşekkür etti. Ayrıca, ilk defa bir COP toplantısında Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi olarak atanmasının yerel yönetimlere verilen önemin göstergesi olduğunu belirterek, aldıkları görevi belediyelerin söylemlerini güçlendirmek ve şehir sakinlerinin iklim etkilerinden korunması için yürüttüklerini söyledi.

Programa; UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile çok sayıda davetli katıldı. Altay ayrıca ülke stantlarını ziyaret ederek uluslararası katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi ve COP31 sürecinin Konya için bir tanıtım ve iş birliği fırsatı olarak sürmesini hedefledi.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG) BAŞKANI, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, ANTALYA’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI’NIN (COP31) İLK GÜNÜNDE ÇOK SAYIDA PROGRAMA KATILDI.