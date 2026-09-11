Konyaspor son provayı tamamladı: Trabzonspor maçı için hazır

maç öncesi son idman:
Konyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig'in 5. hafta maçı öncesinde son antrenmanını tamamladı.
Antrenman, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.
antrenmanın içeriği:
Çalışma ısınma ve dayanıklılık odaklı 5'e 2 uygulamasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde takım hâlinde yürütülen taktik çalışmaya yer verildi.
Teknik heyet ve oyuncular idmanda maç planı üzerinde son kontrolleri yaparak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.
KONYASPOR, YARIN SAAT 20.00'DE TRABZONSPOR’U KONUK EDECEĞİ SÜPER LİG'İN 5. HAFTA MAÇININ SON ÇALIŞMASINI YAPTI.
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