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Konyaspor son provayı tamamladı: Trabzonspor maçı için hazır

Konyaspor, Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmayla Trabzonspor maçı için son provasını yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:35

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Konyaspor son provayı tamamladı: Trabzonspor maçı için hazır

maç öncesi son idman:

Konyaspor, yarın Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig'in 5. hafta maçı öncesinde son antrenmanını tamamladı.

Antrenman, Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma ve dayanıklılık odaklı 5'e 2 uygulamasıyla başladı. Antrenmanın son bölümünde takım hâlinde yürütülen taktik çalışmaya yer verildi.

Teknik heyet ve oyuncular idmanda maç planı üzerinde son kontrolleri yaparak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

KONYASPOR, YARIN SAAT 20.00&#039;DE TRABZONSPOR’U KONUK EDECEĞİ SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTA MAÇININ SON...

KONYASPOR, YARIN SAAT 20.00'DE TRABZONSPOR’U KONUK EDECEĞİ SÜPER LİG'İN 5. HAFTA MAÇININ SON ÇALIŞMASINI YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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