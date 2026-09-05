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Köprü altında sıkışan ASKİ kamyonu, açılan damper nedeniyle maddi hasar bıraktı

Adana Seyhan'da damperi açılan ASKİ kamyonu hızlı tren köprüsünün altından geçerken takıldı; şans eseri yaralanma yok, köprüde maddi hasar var.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Köprü altında sıkışan ASKİ kamyonu, açılan damper nedeniyle maddi hasar bıraktı

Olayın gelişimi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana gelen kaza, ASKİ'ye ait kamyonun seyir halindeyken damperinin açılmasıyla başladı. Alınan bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyonun damperi henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.

Kaza anı:

Sürücü durumu fark etmeyerek kamyonla hızlı tren köprüsünün altından geçti. Bu sırada açılan damper köprüye takıldı ve kamyon köprü altında sıkıştı. Çarpmanın etkisiyle köprüde maddi hasar oluştu.

Hasar ve soruşturma:

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Köprüde maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA&#039;DA SEYİR HALİNDEYKEN DAMPERİ AÇILAN ASKİ&#039;YE AİT KAMYON, HIZLI TREN KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN...

ADANA'DA SEYİR HALİNDEYKEN DAMPERİ AÇILAN ASKİ'YE AİT KAMYON, HIZLI TREN KÖPRÜSÜNÜN ALTINDAN GEÇMEK İSTERKEN KÖPRÜYE TAKILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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