Köprü girişinde kaza: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası yönünde yoğunluk

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde saat 11.50 sıralarında iki araç birbirine karıştı. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri kaza yerinde inceleme yaparak trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için çalışma başlattı.

Trafik durumu:

Kaza nedeniyle köprünün Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerden alternatif güzergâhları kullanmaları veya yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililer trafik akışını normale döndürmek için müdahaleye devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kaza: Köprüde trafik yoğunluğu oluştu