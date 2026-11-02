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Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş ceza

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım 2026 arasında yaptığı operasyonda toplamda 37 yıl 3 ay 23 gün hapis cezası bulunan üç hükümlüyü yakaladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş ceza

Operasyonun ayrıntıları:

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma sonucunda hakkında toplam 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ve cezaları:

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve şantaj suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 12 yıl 6 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış şahıs da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yakalanan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

MUĞLA’DA POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA...

MUĞLA’DA POLİS EKİPLERİNCE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, HAKLARINDA TOPLAM 37 YIL 3 AY 23 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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