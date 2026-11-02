Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Ereğli'de zincirleme kaza

kaza yeri ve araçlar:

Konya'nın Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi girişinde, Raşit Tolun Alt Geçidi yakınında üç aracın karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametine seyreden D.Ş. (46) idaresindeki 42 BES 951 plakalı kamyonet, Ali Aksu Caddesi'nden çıkış yapan A.E.E. (28) yönetimindeki 34 KZ 5676 plakalı otomobil ile sağ şeritte seyreden E.S. (37) idaresindeki 42 ADM 037 plakalı araca çarptı ve refüjdeki aydınlatma direğine vurdu.

ilk müdahale ve soruşturma:

Kazada kamyonet sürücüsü D.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi ve soruşturmanın sürdürülmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

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