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Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Alparslan Türkeş Caddesi girişinde üç aracın karıştığı kazada kamyonet sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

Ereğli'de zincirleme kaza

kaza yeri ve araçlar:

Konya'nın Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi girişinde, Raşit Tolun Alt Geçidi yakınında üç aracın karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezi istikametine seyreden D.Ş. (46) idaresindeki 42 BES 951 plakalı kamyonet, Ali Aksu Caddesi'nden çıkış yapan A.E.E. (28) yönetimindeki 34 KZ 5676 plakalı otomobil ile sağ şeritte seyreden E.S. (37) idaresindeki 42 ADM 037 plakalı araca çarptı ve refüjdeki aydınlatma direğine vurdu.

ilk müdahale ve soruşturma:

Kazada kamyonet sürücüsü D.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; ardından sürücü, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi ve soruşturmanın sürdürülmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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