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Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Naciye Çöpler, bakıcısı tarafından sabah evinde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti; otopsi için Adli Tıp'a sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi

olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki evde, yalnız yaşayan 84 yaşındaki Naciye Çöpler sabah saatlerinde bakıcısı tarafından hareketsiz bulundu.

Bakıcının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çöpler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

adli işlemler ve inceleme:

Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Çöpler'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere gönderildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Otopsi ve adli inceleme tamamlandıktan sonra ölüm nedeninin açıklanacağı bildirildi ve polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE 84 YAŞINDAKİ KADIN, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE 84 YAŞINDAKİ KADIN, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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