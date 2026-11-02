Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi

olay yeri ve ilk müdahale:

Konya'nın Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki evde, yalnız yaşayan 84 yaşındaki Naciye Çöpler sabah saatlerinde bakıcısı tarafından hareketsiz bulundu.

Bakıcının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çöpler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

adli işlemler ve inceleme:

Durumun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Çöpler'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu'na otopsi yapılmak üzere gönderildi.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Otopsi ve adli inceleme tamamlandıktan sonra ölüm nedeninin açıklanacağı bildirildi ve polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE 84 YAŞINDAKİ KADIN, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.