Ankara'da sosyal medyadaki çocuk darp görüntüsü annesini cezaevine gönderdi

Görüntülerin paylaşılması soruşturmayı tetikledi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerin incelenmesiyle olayın aydınlatılması için Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Soruşturmanın işleyişi:

Yürütülen çalışmada olay bölgesindeki güvenlik kamera kayıtları ve çevredeki görüntüler mercek altına alındı. İncelemeler sonucu şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araca ilişkin tespit yapıldı. Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüphelinin A.M. olduğu ve darp edilen çocuğun da 3 yaşındaki anne-babası olduğu anlaşıldı.

Yakalanma, koruma ve adli süreç:

Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.M., adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Emniyet birimleri tarafından yürütülen incelemeler, sosyal medyada yer alan görüntülerin delil niteliği taşıması nedeniyle dosyanın ilerleyen aşamalarında da değerlendirilecek.

Ankara’da 3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği belirlenen anne tutuklandı