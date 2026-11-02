Otluca Tugay yolunda iki haftalık onarımla ulaşım normale döndü

Otluca Tugay yolunda onarım tamamlandı:

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Otluca köyü Tugay yolunda meydana gelen toprak kaymasının yol açtığı tahribatı gidermek için başlattıkları çalışmaları tamamladı. Yaklaşık iki haftalık süren müdahalenin ardından yol trafiğe açıldı.

Çalışmanın ayrıntıları:

Ekipler, toprak kayması nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan ve ikiye bölünen yolun zarar gören bölümünde öncelikle dolgu işlemi gerçekleştirdi. Dolgu sonrası yolun kalan kısmına stabilize malzeme serilerek yüzey düzenlendi ve ulaşımın daha güvenli, konforlu hale gelmesi sağlandı.

Yerel halkın talepleri ve teşekkürleri:

Otluca köyü sakinleri yürütülen çalışmalardan dolayı ekiplerle teşekkür ederek memnuniyetlerini iletti. Köylüler, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle yolun kalıcı çözümü için asfaltlanmasını talep etti. İl özel idaresinin müdahalesi ulaşımı geçici olarak normale döndürse de kalıcı iyileştirme beklentisi devam ediyor.

HAKKARİ'NİN OTLUCA KÖYÜNDEKİ TUGAY YOLUNDA TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN TAHRİBAT, EKİPLERİN İKİ HAFTALIK ÇALIŞMASIYLA GİDERİLDİ.