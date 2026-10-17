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Kordon kanı doğum anında saklanarak geleceğe tedavi imkânı sunuyor

Dr. Zeynep Cansu Aladağ, kordon kanının seksenden fazla kan hastalığında ve ileride nörolojik ile bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisinde umut sunduğunu belirtti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:50

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kordon kanı doğum anında saklanarak geleceğe tedavi imkânı sunuyor

Kordon kanı doğum anında saklanarak geleceğe tedavi imkânı sunuyor

Acıbadem Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Cansu Aladağ, kordon kanı bankacılığının son dönemde daha sık gündeme geldiğini söyleyerek bu uygulamanın sağlık alanında önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı. Kordon kanı, doğumdan sonra göbek kordonu ve plasentada kalan, kök hücre açısından zengin kanın toplanıp uygun koşullarda dondurulmasıyla saklanıyor.

Kordon kanı nasıl elde ediliyor:

Kordon kanı toplama işlemi doğum sırasında gerçekleştiriliyor ve bu işlem sırasında anneye veya bebeğe zarar gelmiyor. Bebek doğduktan sonra göbek kordonu ve plasentada kalan kan özel yöntemlerle alınarak laboratuvar kontrollerine gönderiliyor. Burada kök hücre miktarı ve uygunluk değerlendirmesinden sonra kordon kanı bankasında saklanmaya karar veriliyor.

Hangi durumlarda saklanabiliyor ve kimler için önemli:

Dr. Aladağ, kordon kanının seksenden fazla kan hastalığı türü için tedavi imkânı sunduğunu; ilerleyen yıllarda geliştirilecek yöntemlerle nörolojik, bağ dokusu ve bağışıklık sistemi hastalıklarında da katkı sağlayabileceğini belirtti. Toplama işlemine engel olabilecek durumlar arasında erken doğum ve anne veya plasentada enfeksiyon bulunması yer alıyor. Bu tür durumlarda kordon kanı alınamayabiliyor.

Toplanan örnekler bankada değerlendiriliyor; yeterli kök hücre bulunduğu takdirde ailelerin talebine göre istenen süre boyunca korunabiliyor. Alınan kordon kanı, gerektiğinde hem saklayan ailenin çocuğu için hem de uygun eşleşme olduğunda başka hastalar için tedavi kaynağı olabiliyor.

Erken bilgilendirme ve karar süreci:

Aladağ, kordon kanının yalnızca doğum sırasında toplanabildiğine dikkat çekerek ailelerin doğum öncesinde bilgilendirilmesinin önemine işaret etti. Çünkü bu işlem için doğum anı tek şans olduğundan, anne-babaların seçenekleri önceden değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca bankaların değerlendirme ve saklama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru karar verilmesini kolaylaştırır.

Sonuç olarak, kordon kanı saklama uygulaması mevcut ve gelişen tıbbi yaklaşımlar ışığında gelecekte daha fazla hastalığın tedavisinde rol oynayabilecek umut verici bir kaynak olarak öne çıkıyor.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. ZEYNEP CANSU ALADAĞ, KORDON KANI BANKASININ SON ZAMANLARDA...

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DR. ZEYNEP CANSU ALADAĞ, KORDON KANI BANKASININ SON ZAMANLARDA SIKÇA DUYULDUĞUNU SÖYLEYEREK, “SEKSENDEN FAZLA HASTALIK İÇİN TEDAVİ OLABİLECEK, NÖROLOJİK HASTALIKLARA, BAĞ DOKUSU, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BİZE KATKI SAĞLAYABİLECEK BİR YÖNTEMDİR” DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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