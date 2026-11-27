Körfez minderlerine 60 sporcu ile iddialı hazırlanıyor

Körfez Belediyesi Spor Okulları ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü çatısı altındaki 60 güreşçi, 2026-2027 minder sezonu için yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Sporcular, hem bireysel hem de takım performansını artırmaya yönelik planlı çalışmalar yürütüyor.

hazırlık çalışmalarının odağı:

Çalışmalar, Yarımca Petkim Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kulübün sporcuları minikler, yıldızlar, gençler ve yağlı güreş kategorilerinde antrenman yapıyor. Antrenörler Veysel Şirin ve Levent Gürbüz yönetiminde gerçekleştirilen programlarda haftada 4 gün, güç ve teknik odaklı seanslar uygulanıyor.

müsabaka takvimi ve hedefler:

Okullar arası müsabakaları tamamlayan Körfezli sporcular, sıradaki hedef olarak kulüpler arası karşılaşmalar ile Türkiye Şampiyonası öncesi düzenlenecek grup müsabakalarına odaklandı. Sporcular, Körfez’i ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı amaçlıyor. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklanacak resmi müsabaka takvimi bekleniyor; karşılaşmaların yılbaşından sonra başlaması öngörülüyor.

Hazırlık döneminde kulüp antrenörleri teknik detaylara önem verirken, sporcuların fiziksel dayanıklılığı ve sakatlıklardan korunma da programın öncelikleri arasında bulunuyor.

Öte yandan, eski güreşçi ve televizyon programlarında güreş yorumculuğu yapan Şener Sar, antrenmanı ziyaret ederek genç sporcularla deneyimlerini paylaştı ve moral desteği sağladı.

KÖRFEZ BELEDİYESİ SPOR OKULLARI VE KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ BÜNYESİNDEKİ 60 GÜREŞÇİ, 2026-2027 MİNDER SEZONU HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR.